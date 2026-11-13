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Política y Economía

Javier Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le ofreció el respaldo de Argentina

Luego de la destitución de Santiago Peña, el mandatario argentino se comunicó con el flamante jefe de Estado paraguayo para transmitirle su apoyo

Por Redacción

Javier Milei dialogó este viernes por primera vez con Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución y posterior detención de Santiago Peña. En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener los lazos de amistad entre los dos países a fin de reforzar la agenda bilateral.

“Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, señaló el jefe de Estado argentino en su cuenta de X.

En ese sentido, Milei afirmó que Argentina y Paraguay son “países hermanos” que tienen una historia común y una firma vocación por la defensa de las “ideas de la libertad”. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, argumentó.

Asimismo, el mandatario argentino se puso a disposición del país limítrofe y dejó en claro que Argentina será “un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Por su parte, Alliana se mostró agradecido por la “predisposición” de Milei en acompañar a Paraguay en el nuevo proceso que inicia tras la destitución de Peña. “Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina”, agregó.

Finalmente, el jefe de Estado paraguayo remarcó que se reunirá con su colega argentino en las próximas semanas. “Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”, sentenció.

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