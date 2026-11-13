Javier Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le ofreció el respaldo de Argentina

Javier Milei dialogó este viernes por primera vez con Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución y posterior detención de Santiago Peña. En ese sentido, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener los lazos de amistad entre los dos países a fin de reforzar la agenda bilateral.

“Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, señaló el jefe de Estado argentino en su cuenta de X.

En ese sentido, Milei afirmó que Argentina y Paraguay son “países hermanos” que tienen una historia común y una firma vocación por la defensa de las “ideas de la libertad”. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”, argumentó.

Asimismo, el mandatario argentino se puso a disposición del país limítrofe y dejó en claro que Argentina será “un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Por su parte, Alliana se mostró agradecido por la “predisposición” de Milei en acompañar a Paraguay en el nuevo proceso que inicia tras la destitución de Peña. “Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina”, agregó.

Finalmente, el jefe de Estado paraguayo remarcó que se reunirá con su colega argentino en las próximas semanas. “Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”, sentenció.