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Milei: “Le deseamos una pronta recuperación”

Por Redacción

El presidente Javier Milei pidió en nombre de la Argentina “una pronta y completa recuperación” del papa León XIV conocerse que será operado en los próximos días para extirparle un nódulo localizado en uno de los pulmones, detectado en una fase muy inicial.

Milei indicó que el país se une “en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

El presidente no hizo ayer mención alguna sobre el viaje.

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