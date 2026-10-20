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Política y Economía

Milei llamó a Lula "zurdo ladrón" y advirtió sobre un posible fraude en Brasil

De viaje a España, el Presidente volvió a meterse en las elecciones del próximo domingo

Por Redacción

El presidente Javier Milei volvió a meterse en las elecciones de Brasil con fuertes términos contra Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien calificó de "zurdo ladrón".

"LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!", publicó Milei en su cuenta en X en referencia al mandatario brasileño, que busca la reelección.

Milei, quien se encuentra de viaje a España, apoya abiertamente al candidato Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, de cara a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo.

Milei partió anoche rumbo a España acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier para participar de diferentes actividades en la capital española.

Tras el discurso que dio el último lunes en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén, el mandatario se dirige al país europeo y su visita se da en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas para el 29 de noviembre, en las que el libertario apoya a las agrupaciones de derecha.

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.

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