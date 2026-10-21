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Política y Economía

Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez

Además, pidió "sacarlo a patadas", de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre

Por Redacción

El presidente Javier Milei sostuvo que como Jefe de Estado argentino "pondera la civilización española" durante la jornada del Nueva Economía Fórum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo.

Además, calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la vez que hizo un llamamiento al "liberalismo" a "sacar a los socialistas a patadas" en las elecciones adelantadas del próximo 29 de noviembre.

Por otro lado, señaló que desde su Gobierno está "reconstruyendo"  al país "para que todos los argentinos quieran regresar".

"Los jóvenes se querían ir del país, con Alberto Fernández superaba el 70% y hoy el número de jóvenes que se quieren ir cayó al 25 %. Estamos reconstruyendo la Argentina para que se queden en el país", aseveró.

Por otra parte, Milei atribuyó la suba del Riesgo País al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. “Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado”, inició Milei.

En esa línea, continuó: “La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo)”.

“En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%”, admitió el Presidente.

Para finalizar, aseguró que, “cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”.

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