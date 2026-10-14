Milei llegó a Estados Unidos: reunión con empresarios y respaldo a Trump y a Bolsonaro

El presidente Javier Milei aterrizó este miércoles por la mañana en Washington para una gira de dos días que combina reuniones con empresarios, distinciones y guiños políticos a Donald Trump y a Flávio Bolsonaro.

El mandatario arribó alrededor de las 9:40hs. acompañado por el canciller Pablo Quirno y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad del Presidente comenzará por la tarde con dos reuniones con empresarios, primero con el argentino Andy Kleinman, vinculado al desarrollo de videojuegos, y luego con Harold Hamm, fundador de Continental Resources, una de las mayores petroleras privadas independientes de Estados Unidos.

A las 20hs. participará de la Official Hispanic Heritage Gala, en el Auditorio Andrew W. Mellon, un evento privado, sólo con invitación, organizado por Latino Wall Street, la plataforma de los influencers Gaby WallStreet y Tony Delgado, cercanos al trumpismo. Allí, Milei coincidirá con dirigentes y figuras próximas al Partido Republicano y con referentes de la derecha global.

Además de recibir el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana", se prevé que Milei dé un discurso donde podría incluir un mensaje de respaldo electoral a sus socios geopolíticos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó ayer que "el Presidente por supuesto apoya a Trump en esta elección legislativa" del 3 de noviembre.

En esa misma gala Milei compartirá el rol de invitado de honor con Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro y hermano del actual candidato presidencial. El propio ex diputado anticipó el evento este martes en sus redes: "Mañana en Washington DC estaré compartiendo escenario con el presidente Javier Milei".

El encuentro tiene un trasfondo político y judicial. Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos desde 2025 y tiene una condena firme en su país. En junio, el Supremo Tribunal Federal lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial, al considerar que presionó a la administración de Trump para que impusiera sanciones con el fin de influir en el juicio contra su padre.

La condena quedó firme a comienzos de este mes y el jueves pasado el juez Alexandre de Moraes ordenó su arresto, el inicio del cumplimiento de la pena y la anulación de sus pasaportes brasileños. Eduardo rechazó la medida en X y la calificó de arbitraria. Ravier sostuvo que no opinarán sobre cuestiones de otro país y de la "Justicia de otro país", aunque reiteró el apoyo explícito de Milei a Bolsonaro.

La segunda vuelta en Brasil será el 25 de octubre, donde Flávio Bolsonaro llega como favorito tras imponerse en la primera con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. "Somos optimistas para el ballotage", dijo Ravier en nombre del Gobierno.

La actividad continuará el jueves a la mañana, cuando Milei hable ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". En ese marco recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", que reconoce su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Por la tarde, participará en la Embajada argentina del encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un organismo que hoy preside la Argentina a través del empresario Marcelo Mindlin. La actividad se titula "Expandir las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo", mientras que por la noche emprenderá el regreso al país, donde se espera que arribe el viernes a la mañana.