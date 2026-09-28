Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores económicos: "Cualquier cosa"

El presidente Javier Milei negó este domingo que la Argentina se encuentre en recesión y cuestionó los últimos indicadores de actividad económica, luego de que JP Morgan revisara fuertemente a la baja su proyección de crecimiento para el país en 2026.

“Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, afirmó Milei durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, por LN+, al referirse a las mediciones de actividad y a las proyecciones difundidas en los últimos días.

El banco estadounidense redujo su estimación de crecimiento del PBI argentino para este año del 2,7% al 1,5% y proyectó una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre. La previsión se conoció después de que el INDEC informara que la actividad económica cayó 2,9% mensual en julio.

El PBI, además, había registrado una baja de 0,6% durante el segundo trimestre. De confirmarse una nueva contracción entre julio y septiembre, se completarían dos trimestres consecutivos de caída, un criterio utilizado habitualmente para hablar de una recesión técnica. Sin embargo, todavía no están disponibles los datos oficiales correspondientes a agosto y septiembre.

“Estamos en niveles máximos de PBI”

Milei sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de transformación estructural que, según su interpretación, dificulta la lectura de algunos indicadores.

“Estamos en niveles máximos de PBI”, aseguró el Presidente, al tiempo que proyectó “cuatro años de crecimiento”.

En ese sentido, cuestionó particularmente las mediciones desestacionalizadas y explicó que, a su criterio, los cambios que atraviesa la estructura productiva argentina hacen que esos indicadores pierdan precisión.

“Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, sostuvo.

Milei señaló además que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) presenta una elevada volatilidad y afirmó que su Gobierno presta mayor atención al denominado indicador tendencia-ciclo.

“Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa”, insistió.

La caída de julio y la proyección de JP Morgan

El dato oficial de julio mostró una caída mensual desestacionalizada del 2,9% y una baja del 1,4% interanual. Según JP Morgan, el retroceso superó ampliamente su previsión inicial, que contemplaba una disminución cercana al 1%. La actividad quedó además 4,5% por debajo del máximo registrado en marzo.

A partir de ese resultado, la entidad proyectó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre y redujo su estimación de crecimiento anual para 2026 al 1,5%.

La entidad también planteó un escenario de crecimiento desigual entre sectores: mientras la minería, la agricultura y las actividades vinculadas con las exportaciones tendrían mayor participación en la expansión, los sectores orientados al mercado interno continuarían condicionados por la demanda.

La defensa de Milei

Frente a las críticas por la evolución reciente de la actividad, el desempleo y la pobreza, Milei apuntó contra quienes cuestionan las cifras oficiales y las interpretaciones sobre el rumbo económico.

“No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”, afirmó, y sostuvo que algunos sectores celebran los datos negativos debido al “odio que le tienen a este gobierno”.

El Presidente también aseguró que la Argentina atraviesa una transformación en su estructura productiva y que “la economía está reasignando recursos”. Además, sostuvo: “Está cambiando la modalidad de consumo”.

Por último, afirmó que existen numerosas inversiones a la espera de concretarse y aseguró que el Gobierno tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene”.

En paralelo, las últimas proyecciones privadas mantienen abierta la discusión sobre la evolución de la actividad durante el segundo semestre. Para confirmar o descartar técnicamente una recesión en el tercer trimestre será necesario esperar los datos oficiales de los próximos meses.