En medio de reproches opositores y en la previa del crucial debate que busca avanzar con la suspensión de las PASO, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó ayer su primer informe de gestión en el Senado, donde hizo una defensa férrea del gobierno que encabeza el presidente, Javier Milei, sobre quien advirtió: “No se cayó a los seis meses y hoy va por la reelección”.

A lo largo de su exposición de 53 minutos -que superó los 45 estipulados-, Santilli reivindicó del rumbo económico y destacó que el Ejecutivo logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.

“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó. Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el ministro coordinador.

También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se jactó de haber alcanzado tres años consecutivos de superávit financiero.

“Éramos el hazmerreír del mundo. La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, advirtió el primer jefe de Gabinete en ir al Congreso tras la salida de Manuel Adorni, obligado a renunciar en medio de denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, se envalentonó Santilli y desafió: “Se equivocaron; no hubo estallido, hubo crecimiento. Hoy [por el Gobierno] va por la reelección”.

También aseguró que “hace casi tres años la Argentina era un país en ruinas, un país en plena debacle, un país que había dejado de creer en sí mismo, un país en coma farmacológico” y agregó que “durante décadas (gestiones anteriores) se aprovecharon con la farsa del Estado presente, para agrandar un Estado que solo cobraba impuestos y generaba inflación. El Estado que nos dejaron tenía rutas abandonadas, obras fantasmas, hospitales que se caían a pedazos y escuelas sin clases”.

Cierre y cruces

En el cierre de su alocución inicial, Santilli envió un mensaje en clave electoral: “Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás, a ese país que durante que recibimos. Que no era solo una herencia económica: era una herencia educativa, social, sanitaria, de infraestructura y cultural. Era una Argentina destrozada y abandonada”.

Luego, desde la bancada peronista contradijeron la defensa del jefe de Santilli sobre la gestión de la economía y al intervenir para formular preguntas advirtieron que el país vive una “recesión técnica” y una “recesión social”.

La oposición también se despachó con reclamos por la falta de obra pública, el financiamiento del hospital Garrahan y el destino de las reservas de oro.

Por caso, el jefe de Gabinete sacó una foto de las instalaciones del Hospital Garrahan para responderle al senador Mariano Recalde con un “antes y después”, y aclarar que la infraestructura del edificio supuestamente mejoró con la gestión de Milei, a la par que denunció que las críticas son parte de un “relato” opositor.

Cuando llegaron los plateos por los recortes en la coparticipación a las provincias, el funcionario aprovechó para cargar contra el gobernador, Axel Kicillof. Según dijo, “fue el que menos coparticipación le dio a la Provincia cuando era ministro de Economía”.

Entre otras cuestiones, también defendió su rol como parte del directorio de YPF: “Estoy ahí solo por la acción de ejercer un voto como jefe de gabinete”, aseguró.