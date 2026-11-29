En medio de la creciente tensión diplomática entre la Argentina y Brasil, el presidente Javier Milei volvió a lanzar duras críticas contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que no tiene interés en participar de la ceremonia de asunción del líder del Partido de los Trabajadores (PT), prevista para el próximo 5 de enero.

En una entrevista concedida a CNN en Español, que se emitirá completa este domingo, el mandatario argentino confirmó que no recibió una invitación para asistir a la jura presidencial en Brasilia.

“No me ha invitado. No tengo ningún interés en que lo haga tampoco”, afirmó Milei, quien acusó a Lula y a integrantes de su gabinete de haberlo insultado y de intervenir en la política interna argentina.

“Financió una campaña negativa en 2023 y luego vino a la Argentina e hizo campaña en 2025. Y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno en 2027”, sostuvo el Presidente, sin aportar pruebas sobre esa supuesta injerencia.

Milei volvió a calificar al mandatario brasileño de “corrupto y ladrón” y defendió sus declaraciones anteriores al considerar que no constituyen un agravio personal.

En ese sentido, aludió al pasado judicial de Lula, cuyas condenas por corrupción fueron anuladas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por cuestiones de competencia jurisdiccional.

Las declaraciones se conocieron luego de que el gobierno brasileño resolviera retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Júlio Bitelli, y dejar a Milei fuera de la ceremonia de asunción del próximo mandato de Lula.

El conflicto bilateral se profundizó tras la victoria del brasileño en el balotaje presidencial, resultado por el que no recibió las felicitaciones del jefe de Estado argentino.

El canciller Pablo Quirno justificó esa postura al señalar que existían dudas en el Gobierno argentino sobre la transparencia del proceso electoral brasileño, declaraciones que provocaron un nuevo malestar en Brasilia.

Pese al deterioro del vínculo político entre los gobiernos de dos de los principales socios del Mercosur, Milei buscó relativizar las consecuencias económicas del enfrentamiento. “La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta”, aseguró.

Durante la entrevista, Milei también hizo referencia a sus diferencias con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en vísperas de las elecciones generales que se celebrarán este domingo en España. El mandatario destacó los históricos lazos entre ambos países y sostuvo que las discrepancias ideológicas entre sus gobernantes no deberían afectar la relación bilateral.

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto”, señaló, al tiempo que consideró que quienes ocupan circunstancialmente el poder son un elemento de segundo orden. “Los jefes de Estado son aves de paso”, sentenció.

Sánchez, por su parte, había utilizado la figura de Milei durante el cierre de su campaña electoral como ejemplo de las políticas de ajuste que, según advirtió, podría impulsar la derecha española en caso de acceder al poder.

Respecto de Estados Unidos, tras el triunfo demócrata en las elecciones legislativas, Milei ratificó su afinidad con Donald Trump, aunque reconoció que existen dirigentes valiosos dentro del Partido Demócrata y remarcó que el alineamiento argentino trasciende las relaciones personales entre mandatarios.