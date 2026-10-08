Milei, otra vez contra Lula: lo llamó “ladrón”

El presidente, Javier Milei, volvió a disparar contra su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, al que calificó nuevamente como “ladrón” a través de una publicación en la red social Instagram.

La acusación se dio en la previa del balotaje presidencial que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, donde Lula -que va por la reelección- enfrentará a Flávio Bolsonaro, que cuenta con el respaldo de Milei.

En la primera vuelta, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro se impuso con el 47,15% de los votos frente al actual presidente, que obtuvo el 45,02%. Como ninguno de los dos superó el 50%, deberán definir en una segunda instancia.

Ayer, Milei compartió un posteo realizado por la cuenta del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos que mostraba una foto de Lula junto a una frase en la que se afirmaba: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es la corrupción”.

El libertario se hizo eco de esa publicación y redobló la apuesta al escribir: “Lula ladrón”. No es la primera vez que el Presidente argentino apunta contra su par brasileño. Antes, al participar de un acto de campaña de Bolsonaro, se había referido a Lula como “ladrón” y “presidiario”.