Milei participó del “Escudo de las Américas” y volvió a recibir el respaldo de Trump: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

El presidente Javier Milei participó este martes en Nueva York de una reunión del “Escudo de las Américas”, la coalición de seguridad impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Argentina forma parte de la alianza y el encuentro reunió a mandatarios y representantes de distintos países que se encuentran en Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad permitió el primer contacto cara a cara entre Milei y Trump durante la actual visita del mandatario argentino a Estados Unidos. Si bien no se trató de una reunión bilateral formal, ambos participaron del encuentro realizado en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Durante la jornada, Trump volvió a destacar públicamente a Milei y se refirió a los resultados electorales obtenidos por el Gobierno argentino. “Tuvimos una gran victoria en Argentina”, expresó el presidente estadounidense, en una nueva muestra del respaldo político que viene manifestando hacia el mandatario libertario.

Milei llegó al encuentro acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Durante la reunión también mantuvo conversaciones con otros dirigentes de la región.

Entre ellos, saludó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y conversó con los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; Costa Rica, Rodrigo Chaves; y Paraguay, Santiago Peña. Milei se ubicó durante el encuentro junto a Peña y al presidente de Honduras, Nasry Asfura.

El “Escudo de las Américas” fue impulsado por Trump como una alianza regional para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. La coalición fue lanzada en marzo y cuenta con la participación de varios países de América Latina.

Tras la actividad, Milei continuará con una agenda que incluye reuniones con funcionarios estadounidenses y otras actividades vinculadas con su participación en la Asamblea General de la ONU. Entre ellas está previsto un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mientras que este miércoles será el turno de su discurso ante la Asamblea General.

La agenda presidencial también contempla actividades con referentes de la comunidad judía y reuniones vinculadas con inversiones y relaciones económicas. La visita a Nueva York se extenderá hasta el jueves.