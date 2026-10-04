Milei pidió paciencia y promete un boom económico para 2028: la apuesta electoral del Gobierno

El presidente Javier Milei volvió a poner el foco en el futuro de la economía argentina y prometió una etapa de fuerte crecimiento a partir de 2028, siempre que consiga renovar su mandato en las elecciones presidenciales de 2027. La estrategia del Gobierno apunta a sostener el rumbo económico, atraer inversiones y convencer a la sociedad de que los resultados más importantes de su programa todavía están por llegar.

En ese escenario, la clase media aparece como uno de los sectores decisivos para el futuro político del oficialismo. Las dificultades para recuperar el poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y los problemas que atraviesan distintas actividades económicas representan algunos de los principales desafíos para una gestión que busca consolidar su respaldo electoral.

Un 2027 marcado por la cautela

De acuerdo con el análisis publicado por Infobae, el Gobierno mantiene expectativas más moderadas para el año próximo. La prioridad será contener las presiones sobre el mercado cambiario y consolidar la desaceleración de la inflación, en un período que estará atravesado por la campaña electoral.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también hizo referencia a las herramientas financieras con las que cuenta la administración nacional para responder ante eventuales episodios de tensión cambiaria. Entre ellas mencionó recursos y mecanismos de respaldo que, según explicó, permitirían afrontar un escenario adverso.

La preocupación por la estabilidad financiera se vincula, además, con la reacción de los mercados frente a la incertidumbre política y las dudas sobre la continuidad del programa económico después de 2027.

Inversiones millonarias y la promesa de crecimiento

Uno de los principales argumentos del oficialismo para defender su programa es la llegada de inversiones. El Gobierno apuesta a que los proyectos vinculados con la energía, la minería y otros sectores estratégicos permitan ampliar la capacidad productiva, generar empleo y fortalecer las exportaciones.

En ese marco, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ocupa un lugar central en la estrategia oficial. La expectativa es que los proyectos anunciados se traduzcan progresivamente en nuevas obras, mayor actividad económica y un incremento de la producción.

Sin embargo, uno de los desafíos será transformar los anuncios de inversión en desembolsos concretos y lograr que sus efectos alcancen a otros sectores de la economía. La evolución del empleo, el consumo y la actividad industrial será clave para determinar en qué medida esa apuesta se refleja en la vida cotidiana.

La clase media, en el centro de la discusión

Más allá de las proyecciones oficiales, el panorama económico presenta dificultades para amplios sectores de la población. La recuperación de los ingresos, el costo de los servicios públicos y la situación del empleo aparecen entre las principales preocupaciones de los hogares.

La clase media tendrá un papel relevante en la evaluación del rumbo económico. Para una parte de ese sector, la expectativa de una mejora futura deberá contrastarse con la situación actual de los salarios, los gastos cotidianos y las posibilidades de sostener el nivel de consumo.

En ese contexto, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el respaldo a su programa mientras intenta mostrar resultados concretos. La promesa de un crecimiento acelerado a partir de 2028 constituye una de sus principales apuestas, pero la evolución de la economía durante los próximos meses será determinante para las expectativas sociales.

Una apuesta que mira a las elecciones de 2027

La estrategia de Milei combina la defensa de las reformas económicas con la expectativa de que una eventual reelección permita profundizar los cambios y abrir una etapa de mayor crecimiento.

El oficialismo sostiene que la estabilidad macroeconómica y la llegada de inversiones pueden sentar las bases de una expansión sostenida. La incógnita pasa por los tiempos de esa recuperación y por la capacidad de trasladar sus beneficios a los ingresos y al empleo.

Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el desafío para el Gobierno será convertir las promesas de prosperidad futura en señales concretas de mejora económica. En esa evaluación, la clase media y su percepción sobre el presente tendrán un peso central.