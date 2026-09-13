Milei prepara el envío del Presupuesto 2027 al Congreso y se reunirá con sus legisladores en Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei prepara los últimos detalles para enviar el Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación con el fin de que pueda ser tratado por sus integrantes en el corto plazo.

La iniciativa deberá girar este martes a la Cámara de Diputados de la Nación, tal como establece la Ley de Administración Financiera. El proyecto apuntará a continuar con el equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias. Esta situación podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales. Milei recién logró aprobar el Presupuesto el año pasado, durante las sesiones extraordinarias.

El debate comenzará en las próximas semanas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, tras la salida de José Luis Espert. En encaminar las voluntades tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El integrante de la mesa política que se reúne cada martes en la Rosada está a cargo del poroteo.

Para el gobierno el desafío inicial será conseguir los 129 votos para tener quórum en un momento complejo, ya que la oposición viene de conseguir mayoría para emplazar los proyectos de endeudamiento familiar con mora a comisiones e impulsar el debate en el recinto.

Milei se reúne este lunes con sus legisladores

Javier Milei recibirá a los diputados y senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza mañana en Casa Rosada, a fin de adelantar precisiones y la estrategia legislativa de cara a las próximas semanas.

El encuentro resultará fundamental para brindar mayores detalles del proyecto vinculado a reforzar la soberanía de las Islas Malvinas y el endurecimiento de sanciones económicas a empresas que exploten sus recursos naturales sin autorización del gobierno argentino.