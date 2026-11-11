VIDEO | Milei quebró en llanto al despedir al Papa León XIV

El presidente Javier Milei despidió hoy al Papa León XIV, quien tras una misa en la Basílica de Luján, se dirigió al Aeropuerto de Ezeiza con destino a Perú.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

Visiblemente emocionado y con los ojos llenos de lágrimas, el jefe de Estado caminó junto al Sumo Pontífice hasta la escalera del avión que lo esperaba para llevarlo a Perú donde León vivió durante 20 años.

Una vez que el Papa subió al avión, Milei, quien continuaba acaparado por la emoción, se dio un fuerte abrazo con su hermana y luego con Quirno.

Tras despedir a León XIV, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, expresó.

Y agregó: “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

Luego afirmó: “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”.

Y destacó: “Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable”

“¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”, cerró.