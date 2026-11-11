Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

VIDEO | Milei quebró en llanto al despedir al Papa León XIV

Por Redacción

El presidente Javier Milei despidió hoy al Papa León XIV, quien tras una misa en la Basílica de Luján, se dirigió al Aeropuerto de Ezeiza con destino a Perú.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

Visiblemente emocionado y con los ojos llenos de lágrimas, el jefe de Estado caminó junto al Sumo Pontífice hasta la escalera del avión que lo esperaba para llevarlo a Perú donde León vivió durante 20 años.

Una vez que el Papa subió al avión, Milei, quien continuaba acaparado por la emoción, se dio un fuerte abrazo con su hermana y luego con Quirno.

Tras despedir a León XIV, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. “Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, expresó.

Y agregó: “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

Luego afirmó: “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”.

Y destacó: “Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable”

“¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”, cerró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?