Milei quiere a Rafecas en Casación y se abriría otra vacante en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar la Vocalía N° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Si la postulación logra acuerdo parlamentario, el magistrado dejará vacante el Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py, donde tramitan varias causas de relevancia.

Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco (sobre un total de doce) y al Ejecutivo se le abriría la posibilidad de impulsar un nuevo candidato para ocupar un despacho judicial.

Además de estar al frente del Juzgado Federal 3, el magistrado subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. También, está a cargo del juzgado 8 -donde tramita la causa por la criptomoneda $Libra- y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está de licencia hasta la semana que viene.

CAUSAS DE ALTO IMPACTO

El ascenso del juez al tribunal que revisa las de sentencias de instancias inferiores obligaría reorganizar la estructura judicial y redistribuir todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por el antentado contra la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar del ataque); la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni (hermano de Manuel Adorni) y el caso de supuesta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, entre otros expedientes.

El magistrado que empezó su carrera judicial en 1986, cuando tenía 19 años, ha intervenido en otros expedientes de alto impacto, investigando delitos de lesa humanidad, corrupción, terrorismo y libertad de prensa.

Entre otras denuncias, elevó a juicio el caso de las coimas en el Senado, que elevó a juicio; ordenó los primeros allanamientos en la causa Ciccone y trabajó en el expediente por los gasoductos asociados a Odebrecht, donde procesó y envió a juicio al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

También dictó el procesamiento del exjefe del Ejército César Milani por presunto enriquecimiento ilícito.

En el caso de los bolsos de José López, ordenó la detención del exsecretario de Obras Públicas, lo procesó y remitió el expediente a juicio.

Fue a su vez el magistrado que investigó el accionar de unos 300 represores y procesó, entre otros, a Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

En la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman por el memorándum con Irán, Rafecas dispuso su desestimación y esas decisiones fueron confirmadas por la Cámara y por el fiscal de Casación.

Entre sus decisiones más recientes figuran los archivos de las denuncias del Presidente contra periodistas y el cierre de una acusación por el viaje de Adorni a EE UU junto a sus esposa en la comitiva oficial.

En otro expediente, ordenó el allanamiento y el decomiso de bienes en la mansión de Pilar atribuida a directivos de la AFA.

IDAS Y VUELTAS

La candidatura de Rafecas se apoya en el resultado del concurso realizado en 2018 para ir a Casación, pero que tuvo sus idas y vueltas durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca avanzó. Como tampoco prosperó su postulación para la Procuración, resistida por la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

El eventual ascenso se daría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.