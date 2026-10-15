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PIDIÓ EN EE UU NO CORRERSE “NI UN MILÍMETRO”

Milei respaldó a Bolsonaro y Trump: “No podemos ceder”

Eduardo Bolsonaro y Javier Milei, en la Gala de la Herencia Hispana

Por Redacción

El presidente Javier Milei ratificó desde Washington su apoyo a Flávio Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre en Brasil y pidió que Donald Trump salga fortalecido de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Durante la Gala del Mes de la Herencia Hispana, aseguró: “Mi querido amigo Flávio Bolsonaro, con las fuerzas del cielo de su lado, estoy seguro de que se impondrá ante el dictador comunista Lula da Silva”.

El mandatario sostuvo que Latinoamérica “se tiñe de azul de la libertad” y convocó a los presidentes de la región a conformar, junto a Trump, “un verdadero escudo contra el socialismo”.

“No podemos ceder ni un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, advirtió.

También saludó a Jair Bolsonaro, a quien consideró “injusta y vengativamente encarcelado”.

Finalmente, defendió su gestión económica, destacó que el RIGI reúne proyectos aprobados por más de US$76.000 millones y afirmó que su Gobierno redujo la inflación “del 211 al 30%” y sacó al “25% de la población de la pobreza”.

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