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Política y Economía

Milei respondió al mensaje de diálogo del Papa León XIV: "La oposición votó destruir el equilibrio"

El mandatario se refirió al llamado a la convivencia democrática que realizó el Santo Padre en el Palacio Libertad

Pope Leo XIV and Argentina's President Javier Milei shake hands during a ceremony at the Libertad Palace in Buenos Aires on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrives in Argentina from Uruguay on the second leg of his South American tour, where he met President Javier Milei, whose stringent austerity measures have drawn criticism from the Church. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Por Redacción

El presidente Javier Milei aseguró hoy que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores del país, pero consideró que en la Argentina los debates “no son honestos intelectualmente”, y lo contrastó con que “la oposición el año pasado votó 40 leyes para destruir el equilibrio” macroeconómico.

Minutos después de que el papa León XIV reclamara ante la dirigencia política nacional diálogo y convivencias democrática, el jefe de Estado respondió a ese pedido y expresó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

“Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, enfatizó Milei en diálogo con LN+.

En tanto, el mandatario nacional se mostró “conmovido” por la llegada del Pontífice a la Argentina y consideró que “es algo verdaderamente estremecedor”.

“En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo (en el Aeroparque Jorge Newbery), hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, admitió.

Sobre la reunión que mantuvo con el Santo Padre en Casa Rosada, detalló: “La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”.

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