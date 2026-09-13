Milei reúne a legisladores suyos en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión mañana lunes con intención de ordenar la estrategia legislativa de los próximos proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo.

El mandatario suele reunir a la tropa cuando el Congreso se encuentra próximo a tratar normativas clave para la Casa Rosada y, en esta oportunidad, lo hará en la fecha en la que girará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que ingresará a la Cámara de Diputados donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

Asimismo, el intercambio programado para la tarde del lunes en el Salón Héroes de Malvinas se dará en la víspera de la presentación del Presupuesto prevista para el próximo miércoles 16 de septiembre, también en la Cámara Baja.

Como ocurrió en los últimos años, en Balcarce 50 descartan la asistencia del mandatario y anticipan que tampoco irá el ministro de Economía, Luis Caputo. Se espera que asista el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Ese mismo miércoles, la Cámara de Senadores habilitará la discusión por la reforma electoral que se tratará en comisión por instrucción de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”, contó un legislador.