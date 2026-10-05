Milei reunió al Gabinete con las elecciones de Brasil y la agenda legislativa como eje

El presidente Javier Milei retomó esta mañana las reuniones con el Gabinete luego de dos lunes sin encuentros, en la que se analizaron distintos temas de la agenda nacional e internacional, entre ellos el escenario político en Brasil y España, el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y la situación económica local, con un repaso de los principales indicadores y del impacto del contexto internacional sobre la economía argentina.

Participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros de Defensa, Carlos Presti, de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno. También estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora nacional, Patricia Bullrich, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Según se informó de manera oficial, "en el plano internacional, se analizó el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil. El Presidente se mostró muy satisfecho con el resultado, al que consideró `un gran triunfo´, y señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado, lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales".

También se analizó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese marco, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a ese país, donde participará de una serie de actividades en Madrid.

De acuerdo a lo señalado, el canciller Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición.

En el plano local, el Presidente repasó los avances económicos e hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron muy positivos.

Asimismo, analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos. En ese contexto, destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, "la Argentina continúa siendo uno de los países que más crece".

Durante la segunda parte de la reunión participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre, y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales.