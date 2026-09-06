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Política y Economía

Milei reúne al Gabinete para definir la agenda con Malvinas y el Presupuesto como ejes

Por Redacción

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana que estará marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.

El encuentro se consolida como parte de la dinámica de reuniones semanales impuesta por el Presidente para evaluar la gestión por áreas y fijar prioridades políticas. Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado.

Durante la reunión, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves. Dichas medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron favorablemente el impacto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros en el proyecto Sea Lion que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral.

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