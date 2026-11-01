Milei se acerca a iglesias evangélicas en la previa de la visita de León XIV

A pocos días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, Javier Milei profundiza su acercamiento a las iglesias evangélicas, un sector religioso con creciente presencia en el país y con el que el Gobierno encuentra coincidencias ideológicas. La estrategia incluye encuentros con pastores, gestos institucionales y una visita presidencial a Neuquén para inaugurar un templo con capacidad para 4.000 fieles.

Los movimientos ocurren mientras la Casa Rosada trabaja junto a la Iglesia católica en los preparativos para recibir al Pontífice el 8 de noviembre. La coincidencia temporal abre interrogantes sobre las prioridades del Gobierno: mientras Milei insiste en recuperar una «reserva moral», la visita papal pondría el foco en la pobreza, la desigualdad y la situación de los sectores vulnerables.

Un encuentro reservado en la Casa Rosada

El lunes, el Museo de la Casa Rosada fue escenario de una celebración por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que se conmemora cada 31 de octubre desde 2024.

El acto tuvo una participación inesperada. Javier y Karina Milei se presentaron ante los referentes religiosos después de que personal de Casa Militar solicitara a los asistentes guardar sus teléfonos y les prohibiera tomar fotografías o registrar imágenes.

La actividad no fue difundida oficialmente. Durante unos veinte minutos, el Presidente pronunció un discurso centrado en «la moral como política de Estado», hizo referencias a canciones evangélicas que conocía y saludó individualmente a los pastores.

Desde la Casa Rosada buscaron descartar interpretaciones sobre una eventual tensión con la Iglesia católica y explicaron que el encuentro respondió a la celebración nacional de las comunidades evangélicas.

El acercamiento tuvo otro capítulo este sábado, cuando Milei viajó a Neuquén para inaugurar un templo de la iglesia Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez. Según sus responsables, el edificio fue financiado íntegramente con donaciones de los fieles, sin aportes estatales.

El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei y Martín Menem. La visita también tuvo una dimensión política: Hugo Márquez es padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, pastora y dirigente cercana a ambos, que aspira a competir por la gobernación neuquina en 2027.

Al acto también fue invitado el gobernador Rolando Figueroa, con quien sectores del oficialismo nacional evalúan posibles acuerdos políticos.

El peso político de los evangélicos

Según una encuesta nacional realizada por investigadores del Conicet en 2019, el 15,3% de los argentinos se identificaba como evangélico, frente al 62,9% que se declaraba católico.

La participación frecuente de parte de esa comunidad y la influencia de sus pastores despiertan el interés de distintos espacios políticos. Sin embargo, se trata de un universo heterogéneo, sin una identidad partidaria uniforme.

El oficialismo encuentra afinidades con algunos sectores evangélicos en cuestiones vinculadas con los valores familiares, la moral y determinadas discusiones culturales. Pero esas coincidencias conviven con preocupaciones sociales que atraviesan a las congregaciones.