Milei se metió en la campaña española contra Sánchez

Comenzó la campaña electoral en España para las elecciones del 29 de noviembre y el presidente Javier Milei quiso estar presente en el primer gran acto de campaña en Madrid de su amigo, Santiago Abascal, líder y candidato de Vox.

En un video que se proyectó sobre una pantalla montada en la Plaza Colón de Madrid, uno de los escenarios favoritos de Abascal para sus actos, Milei se dirigió a los votantes de Vox: “Tienen que elegir a un presidente que los defienda”.

“Santiago Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer exactamente lo que el país necesita, sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo”, dijo Milei.

Desde la platea armada sobre la plaza, Abascal sonreía. Y entre el público que agitaba banderas de España y de Ceuta la ciudad española en territorio africano que en julio fue desbordada por un ingreso masivo de inmigrantes provenientes de Marruecos─, el mensaje de Milei fue vitoreado.

PARAGUAY

Tanto Javier Milei como el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, comunicaron por redes sociales la conversación telefónica que mantuvieron ayer. Acordaron verse “próximamente”.

“Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, posteó Milei en su X.

Fue una semana después de que Alliana asumiera el poder en reemplazo de Santiago Peña, de quien era hasta entonces vicepresidente. Peña fue destituido por el Senado el viernes 6. El detonante fue el derrumbe de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor expansión en Paraguay. Pero el episodio tuvo una particularidad decisiva: el banco estaba vinculado con el pasado empresarial del propio Peña y administraba fondos públicos y previsionales.

El colapso dejó a casi tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos.