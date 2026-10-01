Milei se reunió con los gobernadores que viajaron a París

El presidente Javier Milei se reunió con gobernadores y autoridades provinciales tras finalizar su discurso en la OCDE, donde destacó la presencia de dirigentes de distintos partidos y sostuvo que buscan “lo mejor para la Argentina”.

Durante su exposición, Milei agradeció a los gobernadores presentes y remarcó que, pese a pertenecer a diferentes espacios políticos, comparten el objetivo de trabajar por el país.

Una vez concluido el discurso, el Presidente caminó entre los presentes hasta el sector del edificio Château de la OCDE donde se encontraban los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, a quienes saludó personalmente a cada uno.

Participaron Jorge Macri y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Salta, Gustavo Sáenz, de Chubut, Ignacio Torres, de Catamarca, Raúl Jalil, de Jujuy, Carlos Sadir, de San Juan, Marcelo Orrego, de Chaco, Leandro Zdero, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Además, estuvo presente la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.

Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.