Milei viaja a España, sin audiencia con el Rey

El presidente Javier Milei, en medio de las expectativas por los resultados electorales en Estados Unidos, partía anoche con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid hoy y mañana, en el marco de un viaje oficial marcado por las recientes fricciones políticas con el gobierno español.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe de Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español. Un pedido del Gobierno que no encuentra eco dada la mala relación que posee Milei con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien sí se cruzaría.

La relación diplomática entre ambos países atraviesa turbulencias tras las recientes declaraciones del mandatario socialista, quien volvió a cuestionar al economista por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

De acuerdo al cronograma informado por la Casa Rosada, la comitiva presidencial realizará este miércoles a las 8:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora más tarde, reanudará el vuelo hacia la capital española, previendo su arribo a Madrid para las 13.

Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español. El Presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y no logró reunirse con el dirigente español a semanas de las elecciones de recambio del poder ejecutivo, el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 5, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, realizando una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes 6 a las 07:30.