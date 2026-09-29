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Para participar de la “Argentina Week”

Milei viaja a París con más de una docena de gobernadores aliados

Por Redacción

El presidente, Javier Milei, emprenderá hoy un nuevo viaje al exterior. Esta vez, la misión tendrá un condimento especial, ya que no volará solo ni con una reducida comitiva oficial, sino que lo hará junto a más de una docena de gobernadores aliados que se sumarán a la Argentina Week (Semana Argentina) que se celebrará en París, Francia, entre mañana y el viernes.

Según trascendió, confirmaron asistencia 13 mandatarios provinciales de buena sintonía con la Casa Rosada, con los que la administración libertaria intentará acercar posturas en función de la hoja de ruta legislativa.

Entre los confirmados figuran Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).

También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La edición anterior del evento, que aspira a atraer inversiones, también convocó a un puñado de los representantes provinciales que disertaron en mesas temáticas en Nueva York. Aquel encuentro dejó un sabor amargo para el Gobierno, ya que fue tras ese viaje que se desató el escándolo en torno al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ocurrió luego de que revelaciones periodísticas dieran a conocer que la esposa del entonces funcionario, Bettina Angelleti, había compartido el avión con la comitiva presidencial.

En esta oportunidad se espera que también formen parte activa de las actividades de la Argentina Week.

En la administración libertaria necesitan de la asistencia de varios aliados para la sanción de leyes claves, entre ellas la reforma electoral, que facilitaría el objetivo por la reelección de Javier Milei, y el Presupuesto 2027.

En esa tarea trabaja el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que integrará la delegación presidencial que viajará a tierras parisinas junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

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