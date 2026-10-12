Milei viaja otra vez a Estados Unidos y desarrollará su agenda en Washington

El presidente Javier Milei viajará este martes hacia Estados Unidos, en lo que será su quinta visita en lo que va del año, en esta ocasión a la ciudad de Washington, donde llevará a cabo su agenda durante tres días.

El jefe de Estado arribará el miércoles por la mañana junto con su comitiva, mientras que alrededor de las 18hs. se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

Por la noche, a las 20hs., el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global" y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

El jueves, a las 11:20hs., llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su "defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica".

A las 17hs., participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington.

Por la noche, a las 21hs., el Presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30hs., según se informó.