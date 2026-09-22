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CON LA EXPECTATIVA PUESTA EN MALVINAS

Milei vuelve a EE UU por la Asamblea de la ONU

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Por Redacción

El presidente, Javier Milei, partió anoche rumbo a Nueva York, Estados Unidos, donde se espera que aterrice hoy para iniciar una agenda de actividades oficiales y académicas, en el marco de su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

A las 16 de hoy (hora argentina), el mandatario disertará en la escuela Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”. También tiene pautados encuentros con los economistas Roberto Salinas y Xavier Salai Martín.

Está en agenda también un encuentro del Presidente y el canciller Pablo Quirno con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el principal funcionario de la gestión de Donald Trump en política exterior.

Pero la actividad principal de la gira internacional tendrá lugar mañana al mediodía, cuando el jefe de Estado brinde su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de la expectativa en torno a la causa Malvinas.

En la misma jornada, Milei expondrá en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y luego mantendrá una mesa de trabajo con la titular del Consejo de las Américas, Susan Segal, y empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina.

En tanto, que el jueves el mandatario hablará ante los miembros del The Economic Club of New York.

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