Milei y Kicillof coinciden en Nueva York: las agendas del Presidente y el Gobernador

El presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof coincidirán en Nueva York, hacia donde viajaron con agendas bien diferenciadas.

Milei arribó este martes a Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que hoy incluirá como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior del gobierno de Donald Trump.

Se trata de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

Su primera actividad oficial en Nueva York será a las 15hs., cuando participe de una reunión del “Escudo de las Américas”, donde podría cruzarse con el mandatario estadounidense. Luego, a las 16hs., disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19:55hs. está prevista su reunión con Rubio. Finalmente, a las 20:30hs. se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La jornada clave será mañana miércoles, cuando está previsto que intervenga en horas del mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. Su discurso se dará en medio del renovado reclamo por las Islas Malvinas, las tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.

A las 16hs. encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute, donde hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18hs., Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19:30hs. con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves, a las 13hs., el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos, mientras que el vuelo de regreso está previsto para las 21hs., con arribo el viernes 25 a las 8:30hs.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof está previsto que hoy participe en Nueva York de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada en The New School.

Luego mantendrá un encuentro con fondos de inversión institucionales y se reunirá con representantes de más de 20 empresas estadounidenses de los sectores de energía, petróleo y gas, minería, comercialización de granos, biotecnología, servicios tecnológicos, entre otros.