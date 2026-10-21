Milei y la frustrada reunión con el Rey de España

El presidente Javier Milei quiso reunirse con el Rey de España, pero un requerimiento terminó frustrando el encuentro.

Según se informó, desde el Gobierno le solicitaron a la Casa Real el interés de Milei se tener una reunión con Felipe VI durante su viaje a Madrid. La respuesta fue que la práctica habitual en España de que un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

La reunión terminó por no concretarse debido a la mala relación entre el mandatario argentino y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien hoy Milei llamó "impresentable dictador" y pidió sacarlo "a patadas" durante su discurso en una actividad en Madrid.

Milei tiene previsto reunirse con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, y con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, antes de emprender el regreso al país.