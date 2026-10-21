Milei y un contacto virtual con Santiago Abascal: "Dicen que no me querés más"

El presidente Javier Milei saludó al titular del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, a través de una videollamada y pese a que ambos se encuentran en España no estaba prevista una reunión entre los referentes conservadores.

Si bien la Casa Rosada esperaba concretar un encuentro en el marco de la visita de Milei a Madrid, desde el oficialismo aclaran que fue la agenda de Abascal, quien se encuentra en plena campaña electoral, la que frustró la posibilidad de un encuentro.

“Amigo, ¿cómo andás? Dicen que no me querés más”, le dijo Milei a través de su teléfono, en alusión a las versiones que surgieron luego de que la reunión no figurara entre las actividades previstas.

Ante la ausencia de Abascal, el Presidente se reunió con integrantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, en las oficinas del dirigente español. “Por eso estás en mi despacho. Estoy por el norte de España, viajando por todos lados. Lo que quieren es que no viaje, que quede encerrado en Madrid. Te agradezco mucho todo”, respondió Abascal durante la comunicación.

Por su parte, Milei respondió: “Es un placer. No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Parecen que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad. Es un placer estar acá. Estoy con tu gente, si no nos vemos en esta, nos vemos en otra”.