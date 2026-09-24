Millonario acuerdo: con EE UU por energía y minerales

Argentina y Estados Unidos anunciaron anoche el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa de financiamiento para modernizar la infraestructura de nuestro país y facilitar la conexión de sectores productivos, como los del litio, el cobre, el petróleo y el gas, con los mercados occidentales.

El anuncio fue realizado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York por el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau y el canciller argentino Pablo Quirno, según una declaración conjunta publicada por la embajada de Estados Unidos en Argentina.

El acuerdo avanza los objetivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de buscar fuentes de energía y minerales críticos en la región y contrarrestar la influencia de China en América Latina.

También respalda la apuesta del presidente argentino Javier Milei por fomentar las exportaciones de recursos naturales como vía para transformar la economía del país, golpeada por décadas de crisis.

“SOCIO FUNDAMENTAL”

La iniciativa busca impulsar las exportaciones argentinas de minerales, petróleo y gas a través del financiamiento de proyectos ferroviarios, portuarios, de ductos y de infraestructura digital, “consolidando a los Estados Unidos como un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina“, según el comunicado.

“Trabajando juntos, los Estados Unidos y Argentina buscan seguir fortaleciendo su sólida relación mediante una mayor inversión estadounidense, una estrecha cooperación en materia de seguridad y valores compartidos”, dice el comunicado.

Uno de los sectores de interés para Washington es el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, ubicada en la provincia de Neuquén. Estados Unidos busca ofrecer instrumentos financieros, tales como préstamos directos, para apoyar proyectos vinculados a la explotación de sus recursos.

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) y Argentina firmaron un acuerdo que prevé financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares hasta 2027 para impulsar el desarrollo de infraestructura y la capacidad productiva, así como para financiar proyectos vinculados al corredor.

El EXIM también presentó una propuesta de financiamiento por hasta 6.000 millones de dólares para Argentina LNG, un proyecto de gas natural licuado de 51.000 millones de dólares en Vaca Muerta.

El proyecto está siendo liderado por la petrolera estatal YPF junto con la italiana ENI y la emiratí XRG. Los fondos estarían destinados a la compra de bienes y servicios estadounidenses para el desarrollo del proyecto.

Una delegación estadounidense, que incluirá representantes del Departamento de Estado y del EXIM, viajará en octubre a Argentina, donde visitará Buenos Aires, Salta y Jujuy para identificar posibles operaciones.

Landau también viajará al país ese mes para reunirse con representantes de los sectores público y privado y conversar sobre proyectos vinculados al corredor.

Uno de los sectores de mayor interés para Washington es el desarrollo de Vaca Muerta

“El EXIM avanza con decisión hacia las industrias del futuro”, afirmó el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic, subrayando la importancia de “asegurar nuestras cadenas de suministro, apoyar los empleos estadounidenses y garantizar que los trabajadores, productos y experiencia estadounidenses lleguen a todas las partes del hemisferio occidental”.