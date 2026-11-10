Miles de fieles y voluntarios comenzaron a desplazarse hacia la ciudad de Luján para formar parte de la histórica celebración eucarística que encabezará el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre. La misa central en la Plaza Belgrano constituirá la última actividad oficial del Santo Padre en la República Argentina, como cierre de su visita al país antes de emprender viaje rumbo a Lima.

Para garantizar la movilidad de la multitud, se montó un diagrama de contingencia que incluye 42 servicios ferroviarios especiales. La traza permite a los usuarios viajar desde la terminal porteña de Once hasta Moreno, punto donde abordan las formaciones adicionales con destino directo a la estación de Luján.

Según el cronograma oficial, el primer tren especial del martes partió a la 1:35 con arribo a las 2:39. Para la jornada del miércoles, se estableció una salida inicial a las 0:48 —con llegada a la 1:52— y un último servicio antes del oficio religioso fijado para las 8:34, cuyo arribo a la villa basílica se concretará a las 9:38.

En paralelo, el municipio de Luján activó la denominada "Zona 0", un esquema de seguridad con restricción vehicular total y acceso exclusivo a los Patios de Nuestra Señora de Luján. Las autoridades locales informaron que el ingreso peatonal de los peregrinos se encauza a través de la avenida Nuestra Señora de Luján, a partir de la Rotonda Ana de Matos.

La vigilia oficial incluye un festival artístico extendido desde las 18:00 hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles, con presentaciones de Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. El programa de la noche suma la transmisión en directo de la cumbre del Papa con la juventud en la Capital Federal y el ingreso de la Virgen Peregrina por el corredor central, en memoria del Negro Manuel.

Durante las primeras horas del miércoles, las actividades previas se concentrarán en la plaza principal y en un escenario lateral, con las actuaciones del Ballet Sumampa y del cantante Luciano Pereyra, en simultáneo con la proyección en vivo de la visita del Pontífice a la cárcel de Devoto. El acompañamiento litúrgico de la ceremonia principal estará a cargo del Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, en un marco solemne que incluirá el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor.

De acuerdo al protocolo previsto, León XIV abordará el papamóvil en las inmediaciones del acceso a la localidad para recorrer la avenida principal hasta la Plaza Belgrano, donde presidirá la Santa Misa. Una vez concluida la celebración y tras el despliegue del operativo sanitario y de atención al visitante, el obispo de Roma se trasladará directamente hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar el vuelo que lo llevará a la República del Perú.