Momento incómodo: en una cena coincidieron el canciller Quirno y el embajador británico en Argentina

La cena anual del del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que se realizó anoche tuvo una particular y fue que estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el embajador británico en Argentina, David Cairns.

Pero no fue sólo el haber compartido el mismo espacio, sino que además se vivió un momento de cierta tensión y fue cuando el canciller brindó su discurso e hizo mención a la política anunciada recientemente por el Gobierno nacional respecto de las Islas Malvinas.

Entre algunos de los conceptos que expresó el funcionario nacional fue el hecho que algunas petroleras decidieran no participar del proyecto de extracción de petróleo de las Islas Malvinas y mencionó a Haliburton, una de las más importantes del sector.

En ese sentido, Quirno atribuyó a ese anuncio la fuerte caída que sufrieron ayer las acciones de la empresa británica Rockhopper, una de las dos firmas que llevan adelante el proyecto Sea Lion junto a Navias, de Israel, que se derrumbó hasta un 20%.

Según se informó, Cairns siguió de cerca los dichos del canciller y al término de sus palabras se retiró del lugar afirmando que "tengo que informar a mi gobierno" sobre lo expresado por Quirno, en especial lo referido a las Islas Malvinas.