Moratoria: vence el plazo para pagar con 40% de bonificación

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que hoy vence la primera etapa de su plan especial de pagos, que permite regularizar deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%.

El programa continuará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque las bonificaciones serán menores a medida que avance el calendario. Por eso, quienes quieran acceder a los mayores beneficios deberán adherirse antes de que termine esta primera instancia.

El régimen contempla un descuento del 40% para quienes cancelen sus obligaciones al contado, del 20% para quienes elijan financiar el pago en tres cuotas y del 15% para quienes opten por seis cuotas.