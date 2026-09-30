Morosidad: avanzan proyectos

En su quinta sesión del año, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó cuatro proyectos de ley que establecen diferentes medidas frente al endeudamiento de las familias y la mora en los pagos. Ahora deberán pasar al Senado para continuar su tratamiento y posible aprobación en ley.

Los proyectos establecen diferentes mecanismos que abarcan desde la prohibición del hostigamiento durante las gestiones de cobro hasta la creación de sistemas de prevención y protección frente al endeudamiento. También buscan incorporar herramientas destinadas a quienes mantienen deudas y enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos.

Desde el PRO y La Libertad Avanza provincial manifestaron su rechazo al paquete de proyectos durante el debate.