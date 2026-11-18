El concejal platense del PRO, Nicolás Morzone, propuso aliviar la carga de las tasas municipales sobre los comercios y eliminar el estacionamiento medido como parte de una agenda para reactivar el centro de La Plata. En una entrevista con el programa Despierten Bonaerenses, También dijo que el PRO impulsa una ordenanza para avanzar hacia una salida parcial de la concesión de ABSA y promover consorcios de gestión vecinal. Citó las experiencias de Gorina, Melchor Romero, Lisandro Olmos y Abasto, donde, según afirmó, alrededor de 40.000 vecinos acceden a agua potable con controles periódicos de calidad.

El concejal planteó abrir una discusión similar sobre la concesión de Edelap y reclamó que los municipios recuperen facultades de fiscalización. También cuestionó las audiencias públicas en las que se discuten las tarifas eléctricas y pidió que se conozcan los planes de inversión de la distribuidora y su grado de cumplimiento. Dijo que recibe reclamos de vecinos por facturas de entre 300.000 y 400.000 pesos, incluso en hogares que reportan un consumo bajo.

Por otra parte, cuestionó el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva que el Ejecutivo municipal elevó junto con el presupuesto y sostuvo que prevé subas por encima de la inflación. “Yo no creo que eso sea un alivio para los comerciantes hoy”, afirmó.

Morzone planteó que, en un contexto recesivo, el Municipio debe ampliar las exenciones para quienes inviertan en la Ciudad y generen empleo formal. Valoró el retiro de la venta ambulante del centro, al considerar que redujo la competencia desleal, y señaló que la inseguridad también afecta la actividad comercial. Según dijo, algunos negocios adelantan el cierre por temor a los robos.

Y ante las dificultades para estacionar en el casco urbano, el concejal propuso derogar el sistema medido. Sostuvo que quitar el cobro permitiría una mayor rotación de vehículos y cuestionó que, pese a la recaudación que genera, el esquema vigente no haya resuelto la congestión en el centro. “No hay contraprestación hoy al servicio”, afirmó. En ese sentido, estimó que el Municipio recauda unos $5.000 millones con el sistema y sostuvo que el cobro debería traducirse en un ordenamiento del tránsito.

Morzone también propuso incentivar la inversión privada para sumar cocheras en espacios en desuso.

Mencionó entre las alternativas el predio conocido como la Gran Manzana, que pertenece a la Suprema Corte bonaerense. Además, planteó que la discusión sobre la movilidad del casco urbano debe incluir el transporte público y la conexión con las localidades más alejadas del centro.

Seguridad, empleo y elecciones

Al definir las prioridades para La Plata, Morzone enumeró la inseguridad, el narcotráfico y el empleo. En materia productiva, propuso crear una escuela municipal de oficios y promover rondas de negocios e incubadoras para emprendimientos. También se manifestó a favor de regular plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify, una medida que, a su juicio, ayudaría a formalizar la actividad.

En el plano provincial, el concejal se pronunció a favor de separar las elecciones bonaerenses de las nacionales. Consideró positivo el antecedente de 2025 y sostuvo que un calendario propio permitiría discutir con mayor claridad qué modelo de gestión quieren los bonaerenses para la Provincia y sus municipios. También reclamó que las fuerzas políticas con representación en el Congreso trabajen para mejorar la participación bonaerense en el reparto de los fondos coparticipables.