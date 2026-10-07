Movilización de agrupaciones a los tribunales contra el fallo

Agrupaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas, además de excombatientes de Malvinas se movilizaron ayer hacia los tribunales porteños en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite una mayor “extranjerización” de la tierra. Varios de los miembros convocantes aseguraron que el DNU 70/23, debe derogarse porque es “inconstitucional” y que, a través de esta marcha, exigen un país “que pueda decidir sobre su tierra, su agua, sus alimentos y su futuro”. Y agregaron: “Estamos acá junto a quienes defienden, en cada rincón de la Argentina, el derecho a vivir en su propia tierra”.

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