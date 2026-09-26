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“es un despojo”, afirman

Municipios se preparan para ir a la Justicia en busca de frenar el recorte

Por Redacción

Numerosos intendentes de distritos afectados por la quita de los subsidios a la tarifa del gas, preparan presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la ley de Zonas Frías.

El primero en anunciar que recurrirá a la justicia fue el bahiense Federico Susbielles. “Cuando esta ley sea promulgada vamos a proceder por la vía judicial para defender los derechos de los bahienses”, aseguró el alcalde bahiense, quien tildó de “despojo” la pérdida de los subsidios y exigió que “a misma temperatura, mismo régimen”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón analiza presentar un amparo colectivo para intentar frenar la aplicación de la reforma. El titular del organismo, Marcelo Lacedonia, confirmó que la alternativa judicial está siendo evaluada y sostuvo que existen fundamentos para avanzar por esa vía, debido a que la medida alcanza a usuarios de un servicio público considerado esencial.

La Defensoría del Pueblo ya había realizado una campaña de recolección de firmas contra el proyecto del Gobierno nacional. Juntó más de 25.000 adhesiones presenciales y digitales. Con ese respaldo acudirá a la Justicia Federal para que la norma no sea aplique en General Pueyrredón.

El defensor argumentó que, desde el punto de vista climático, Mar del Plata está en la misma situación que gran parte de la provincia de Río Negro y que varias localidades de Neuquén, provincias se mantendrán dentro de la Zona Fría. “Pero ellos no tienen que demostrar nada para obtener el beneficio y nosotros tendremos que demostrar vulnerabilidad económica y patrimonial”, cuestionó.

Antes de la sanción de la ley, varios intendentes fueron al Congreso en busca de frenarla y anticiparon que irían a la Justicia si se aprobaba. En ese lote aparecen Gustavo Barrera (Villa Gesell), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Cecilio Salazar (San Pedro); Ariel Succurro (Salliqueló), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Juan Manuel Cerezo (Las Heras) y Pablo Garate (Tres Arroyos).

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