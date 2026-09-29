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Política y Economía

Murió el senador Juan Carlos Pagotto

Era legislador de La Libertad Avanza por La Rioja

Por Redacción

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió a los 74 años, según confirmaron fuentes oficiales. El legislador fue hallado en su domicilio de la capital provincial.

Pagotto ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 tras las elecciones generales de octubre de ese año.

Ya con Javier Milei en la Presidencia de la Nación, Pagotto cobró protagonismo en el bloque de LLA rápidamente, donde sólo eran 7 representantes libertarios sobre un total de 72 legisladores que componen el Senado.

Durante los primeros meses, Pagotto, abogado, estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resistiendo el DNU 70/2023 que dictó Milei.

Actualmente, presidía la Comisión de Acuerdos del Senado, también con alto impacto en este año por el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales.

Pagotto había nacido en Mendoza, en 1952, y había desarrollado sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1974.

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