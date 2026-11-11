Murió Héctor Aguer, el arzobispo que marcó dos décadas de la Iglesia local

A los 83 años falleció monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata y una de las figuras de mayor exposición de la Iglesia argentina durante las últimas décadas. Su muerte fue anunciada por el Arzobispado platense y se produjo en coincidencia con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El fallecimiento del arzobispo emérito fue confirmado ayer por el Arzobispado de La Plata a través de un comunicado firmado por monseñor Gustavo Carrara, los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, y otros integrantes del clero platense.

En el mensaje, las autoridades eclesiásticas expresaron su pesar por la muerte de Aguer y destacaron los años que estuvo al frente de la Iglesia platense. “Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”, señalaron. Además, convocaron a toda la feligresía a unirse en oración por su eterno descanso y pidieron por el consuelo de sus familiares y seres queridos.

Los restos de Aguer serán velados en la Catedral de la Inmaculada Concepción de nuestra ciudad mañana desde las 10 horas y hasta la medianoche, mientras que el viernes la honra fúnebre se retomará a las 7 de la mañana hasta las 10, cuando se celebre la Misa Exequial presidida por Monseñor Carrara.

Según indicaron desde el Arzobispado, al terminar la Santa Misa, los restos de Monseñor Aguer serán trasladados al Panteón del Clero del Cementerio Municipal.

20 AÑOS DE ARZOBISPO PLATENSE

Aguer estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante veinte años, entre 1998 y 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años, la edad límite establecida por las normas canónicas para el ejercicio de la función episcopal.

De formación cultural y académica, con especialización en filosofía y teología moral, construyó un perfil público caracterizado por la defensa de la doctrina y la tradición católicas.

Frontal y polémico, intervino en debates sobre educación, salud sexual y reproductiva, aborto, matrimonio igualitario y el papel del Estado, con posiciones que lo enfrentaron con distintos sectores políticos, sociales y hasta en la propia Iglesia, muchas de ellas reflejadas en las páginas de EL DIA, donde escribía sus columnas.

Durante su gestión en La Plata también cuestionó lo que consideraba un avance del adoctrinamiento ideológico en las escuelas, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Como titular de la Comisión de Educación del Episcopado, denunció en reiteradas oportunidades al kirchnerismo por esas prácticas y defendió el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud frente a protocolos vinculados con el aborto, instalados en esos años.

Sus restos serán velados mañana y el viernes en la Catedral de nuestra ciudad

Uno de los episodios que generó mayor controversia fue su rechazo a la incorporación de la denominada ideología de género en las escuelas católicas de la nuestra ciudad. Aguer había prohibido que esos establecimientos recurrieran a sus postulados y a los textos que los sostenían como fuente de inspiración educativa.

También fue un crítico persistente de la homosexualidad, el matrimonio igualitario, el uso de anticonceptivos y el aborto. En agosto de 2016, sus declaraciones sobre la sexualidad provocaron una fuerte repercusión pública en todo el país y en el mundo. En aquella oportunidad habló de una “cultura fornicaria” y calificó la masturbación como un “acto animaloide”.

Su exposición pública no se limitó a las cuestiones doctrinarias. También cuestionó ante distintos gobiernos el crecimiento de la deuda externa y las sucesivas crisis de desempleo.

En el plano institucional, presidió la Comisión de Educación del Episcopado e integró el Consejo Pontificio para la Cultura, además de formar parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

En CABA con Francisco

Nacido en el barrio porteño de Mataderos el 24 de mayo de 1943, Aguer ingresó al seminario en 1964 y fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972. Sus primeros destinos pastorales fueron las parroquias Inmaculada Concepción, de Belgrano, y San Pedro González Telmo. Posteriormente permaneció durante 14 años en la diócesis de San Miguel, donde también condujo el seminario local y desarrolló tareas académicas.

En 1992 fue designado obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, junto con quien luego sería el papa Francisco, Jorge Bergoglio, con quien tuvo marcadas diferencias eclesiásticas e ideológicas. Fue durante el arzobispado de Antonio Quarracino. Seis años después llegó a nuestra ciudad para suceder a monseñor Carlos Galán en la dirección de la Arquidiócesis, cargo que ocupó hasta 2018.

Monseñor Aguer fue una figura de gran exposición y controversia de la Iglesia

A lo largo de su trayectoria, Monseñor Aguer publicó libros de espiritualidad y teología moral. Durante varios años fue columnista del ciclo televisivo “Claves para un mundo mejor”, conducido por el periodista Tito Garabal.

En los últimos años, ya retirado de la actividad pastoral, residía en el Hogar Sacerdotal de la calle Condarco, en el barrio porteño de Flores.