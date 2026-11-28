Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió a los 92 años. Su trayectoria estuvo atravesada por algunos de los episodios más relevantes de la historia política y económica argentina.

En 1974 fue secuestrado por la organización Montoneros durante seis meses, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de U$S60 millones. Años más tarde, tuvo un papel clave en el acercamiento del primer programa económico del gobierno de Carlos Menem, conocido como el Plan BB.

La iniciativa llevó a dos ejecutivos de Bunge y Born al Ministerio de Economía: Miguel Ángel Roig, quien murió pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, que lo sucedió en el cargo. Sin embargo, el programa no logró los resultados esperados.

Nacido en Buenos Aires, Born pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego continuó su formación en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos.

Los orígenes de la firma Bunge y Born se remontan a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó al país desde Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios. Las primeras operaciones comerciales comenzaron en 1884.

Ambos empresarios encontraron en la Argentina un mercado atractivo por su capacidad de producción de materias primas y su perfil exportador. En ese entonces, cerca del 30% de las exportaciones argentinas tenían como destino Amberes.

El secuestro de Born por Montoneros

En septiembre de 1974, Jorge Born fue secuestrado por la organización Montoneros junto con su hermano Juan. La organización exigió un rescate de U$S60 millones, una cifra récord para la época.

La negociación tuvo una particularidad: Born debió intervenir en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago.

El episodio también tuvo consecuencias para la compañía. Después del secuestro, la familia se trasladó a San Pablo, Brasil y no regresó a la Argentina.

Una de las relaciones que construyó después de su liberación fue la que mantuvo con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación del secuestro.