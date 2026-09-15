Una adolescente de 16 años murió el lunes por la tarde luego de descompensarse en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro, donde se realizaba un recital de la banda surcoreana Stray Kids.

Según informaron fuentes municipales y judiciales, la joven recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, ubicado a unos 400 metros del predio. Allí se constató su fallecimiento tras un paro cardiorrespiratorio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de San Isidro. Por disposición judicial, la identidad de la adolescente permanece reservada.

Qué determinó la autopsia

La autopsia fue realizada este martes y, de acuerdo con los primeros resultados, la muerte “habría sido natural por una insuficiencia cardíaca no traumática”. De todos modos, se tomaron muestras para realizar estudios complementarios que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La adolescente era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Según la información judicial, sus iniciales son D. A. G. P.

La Justicia también busca establecer las circunstancias en las que se produjo la descompensación y reconstruir lo ocurrido durante los momentos previos al traslado al hospital.

El operativo sanitario en el recital

Desde el municipio de San Isidro señalaron que se encuentra a disposición de la Justicia y que en el expediente correspondiente a la autorización del espectáculo estaban contemplados los servicios de emergencia exigidos para este tipo de eventos.

Según indicaron, el operativo incluía ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un plan de salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal. El dispositivo fue verificado por personal del municipio durante el desarrollo de la actividad.

En redes sociales, algunos asistentes al recital señalaron que la adolescente se había descompensado luego de atravesar uno de los controles de ingreso. Esos testimonios forman parte de las reconstrucciones difundidas por fanáticos, aunque las circunstancias del episodio deberán ser establecidas por la investigación judicial.

El comunicado de la productora

DF Entertainment, organizadora de los recitales de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, expresó sus condolencias a la familia de la adolescente.

La productora informó que se encuentra en contacto con los familiares y que colabora con las autoridades que intervienen en la investigación.

Stray Kids se presentó en el Hipódromo de San Isidro los días 14 y 15 de septiembre, en el marco de su primera visita a la Argentina.