Niegan un incidente de violencia contra el Presidente en Catamarca

La Libertad Avanza (LLA) emitió ayer un comunicado oficial para desestimar las versiones que circularon sobre un supuesto incidente violento contra Javier Milei a su llegada a Catamarca. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el partido remarcaron que el Presidente no sufrió ningún tipo de agresión física ni golpe al momento de entrar al recinto donde encabezó su actividad institucional y partidaria.

El escrito buscó frenar las versiones difundidas en las últimas horas y destacó que la recepción en suelo catamarqueño reunió a más de 1.200 personas, entre dirigentes libertarios y simpatizantes que se concentraron para saludar al mandatario nacional.

De acuerdo con el texto difundido por LLA, Milei se mostró conforme con el respaldo que recibió durante la jornada y en ningún instante manifestó disgusto o incomodidad respecto del trato recibido en el trayecto de acceso.

En cuanto a las tareas de prevención, la fuerza libertaria subrayó que el dispositivo de seguridad se implementó con total regularidad y ajustado a los esquemas habituales que acompañan las actividades del jefe de Estado en el interior.

APUNADO

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una leve descompensación ayer durante la visita a Catamarca junto al Presidente.

El funcionario presentó un cuadro leve de mal de altura, conocido como “apunamiento”, y recibió hidratación, según informaron fuentes cercanas al ministro.

Caputo se encuentra en “perfectas condiciones de salud” y está retomando sus actividades con normalidad, luego del episodio registrado durante la recorrida presidencial por una planta de producción de carbonato de litio.

El titular del Palacio de Hacienda había viajado a Catamarca junto a Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La comitiva asistió a la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, lograda bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, un peronista aliado de la Casa Rosada.

Allí, el jefe de Estado defendió la política del RIGI y cargó contra Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. “Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘Chachos’ para pagarles a los estatales”.

Caputo se espera que esta mañana retome las actividades.