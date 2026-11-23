Mientras la Justicia internacional debe resolver sobre el reclamo presentado por la Argentina por la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas, el Gobierno ordenó que ningún funcionario asistiera al tradicional festejo del cumpleaños del rey Carlos III, en la residencia del embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires.

La celebración tuvo lugar el jueves último y, a diferencias de otras oportunidades, no hubo representantes del Gobierno nacional. Ese mismo día hubo un mail en el que se especificaba que "El Ministerio solicita no asistir a la Embajada Británica en Buenos Aires en caso de invitación o reunión o cualquier otro motivo".

La directiva se cumplió ya que nadie asistió, pese a que algunos lo lamentaron debido a la buena relación con el embajador David Cairns. Incluso recordaron que en 2024, fue el actual canciller Pablo Quirno (en ese entonces secretario de Finanzas) estuvo presente junto a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno aguarda que el Tribunal Internacional del Mar defina si acepta suspender las actividades del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas.