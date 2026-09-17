La negociación salarial entre el Gobierno nacional y los gremios de las universidades públicas volvió a terminar sin acuerdo. En la reunión realizada este jueves en el Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano mantuvo la propuesta de un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una oferta que ya había sido rechazada a comienzos de mes por las organizaciones sindicales.

Los sindicatos docentes reclaman una recomposición mayor para recuperar la pérdida acumulada de los salarios y sostienen que la propuesta oficial no contempla el porcentaje que consideran necesario para recuperar el poder adquisitivo. Según el planteo gremial, además de los incrementos ofrecidos por el Ejecutivo, debería incorporarse una recomposición del 32,5%. Tras la reunión, los representantes sindicales anticiparon que analizarán nuevas medidas de fuerza.

“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.

A las 15 horas habrá un segundo encuentro con las autoridades de Educación con los gremios no docentes. Una vez finalizado, estos se juntarán con los sindicatos docentes para comenzar a diagramar las próximas medidas de fuerza. La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.

La disputa salarial se desarrolla además mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027. El Gobierno contempló una partida de $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama alrededor de $11 billones para sostener durante el próximo año los salarios, los gastos de funcionamiento, las obras, la investigación, las becas y los hospitales universitarios. Los rectores presentaron esta semana su propuesta ante legisladores nacionales.

El financiamiento también está atravesado por la discusión judicial en torno a la Ley 27.795. El CIN y las organizaciones gremiales reclaman que el Gobierno avance con la aplicación de las medidas previstas por esa norma, mientras que el Ejecutivo sostiene que el alcance de las obligaciones todavía se encuentra sujeto al proceso judicial. En paralelo, las universidades mantienen sus reclamos por los recursos destinados a salarios y funcionamiento, por lo que la discusión presupuestaria y la paritaria quedaron vinculadas en un mismo conflicto.