No hubo acuerdo entre aliados y oficialismo y se cayó la sesión del Senado

Finalmente, la sesión prevista para hoy en el Senado se cayó por falta de acuerdo entre la Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas, quienes no llegaron a unir posiciones sobre aspectos relacionados con la ley de biocombustibles.

En vísperas del debate, en la tarde de ayer se suspendió la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque. La decisión obedeció a la falta de votos para aprobar el proyecto que modifica la ley de biocombustibles, impulsado por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y que había obtenido dictamen la semana pasada.

Con la postergación de la sesión para la semana próxima, también quedaron en suspenso dos acuerdos firmados entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación por el traspaso del fuero penal juvenil al ámbito porteño.

Además, se postergó el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, los candidatos a camaristas del fuero contencioso administrativo, apuntados por su presunta cercanía al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Especialmente el tema de los biocombustibles divide a los bloques del Senado entre las provincias que producen bioetanol y aquellas que hacen biodiesel.

Además, el proyecto genera polémica por el reparto del mercado, en especial en el biodiésel. Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que dependen del cupo obligatorio, reclaman mayor protección frente a las compañías con mayor escala productiva y capacidad exportadora.

La puja pone en estado de alerta a los senadores de provincias como Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, que reclaman algunos cambios ya que, advierten, el dictamen que salió de las comisiones perjudica a las Pymes al obligarlas a comprar materia prima a las aceiteras, cuya cadena productiva está integrada, sin asegurarles cuotas de mercado.

El dictamen firmado la semana pasada propone un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles que establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en naftas al 15% y llevar el biodiésel en gasoil al 10% de manera gradual.