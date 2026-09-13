No pagan sus deudas casi 2 millones de bonaerenses

Desde el cambio de política macroeconómica en diciembre de 2023, el salario privado acumula una caída real del 5%; en este escenario los gastos fijos tradicionales (tarifas, expensas, conectividad) pasaron a representar el 22% de los ingresos (vs. 5,3 de dic.-23). Esta caída del ingreso disponible, se compensó por parte de los argentinos con deuda.

Uno de cada 5 bonaerenses endeudados está en mora. Así lo revela el último relevamiento del BCRA, donde muestra que el endeudamiento moroso de los bonaerenses con bancos, tarjetas, fintechs y financieras alcanza los 1.840.522 personas. La Provincia es el distrito que concentra más deuda de todo el país (35,5% del total nacional) y también uno de los que peor la está pasando: su tasa de mora, 20,2%, supera en casi 3 puntos al promedio argentino.

En esta radiografía, La Plata aparece como una postal distinta. El Partido registra una tasa de mora del 15,6%, mejor que la bonaerense y también que la nacional (17,4%). De los 365.369 platenses con algún tipo de deuda, 73.788 están en mora: representan apenas el 4% de los deudores morosos de toda la Provincia.

El respiro platense, sin embargo, tiene letra chica. Al desagregar la deuda por tipo de entidad, el patrón que golpea a todo el país se repite puertas adentro: las Fintech, mutuales y cooperativas de crédito son, por lejos, los que más mora generan. En La Plata casi la mitad de lo prestado por estas entidades (49,2%) está impago, un dato incluso peor que el promedio provincial (48,6%). En el otro extremo, los bancos públicos son los más solventes: apenas 10,6% de mora en la ciudad.

La edad también marca la diferencia. Los platenses de hasta 25 años que tienen una conducta de compras impulsivas e indisciplina financiera, tienen una tasa de mora del 33,8% del total endeudado, muy por encima del resto de la Ciudad y en línea con lo que pasa en todo el país: a menor edad, más facilidad de endeudarse y mayor dificultad para pagar. La mora baja a medida que sube la edad, hasta caer a 8,2% entre los mayores de 75 años.

En promedio, cada platense con deuda debe $ 4.502.512, lo que representa a más de 12 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta es una cifra apenas por encima de la media bonaerense ($ 4.487.128) pero por debajo de la nacional ($ 4.670.434).

Los números confirman una tendencia que se repite en los tres niveles: el crédito no bancario y los más jóvenes concentran el mayor riesgo de caer en mora. La Plata, pese a no estar exenta del fenómeno, logra sostenerse un escalón por debajo del promedio bonaerense y nacional.