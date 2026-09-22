“No puede haber 40 personas esperando en una parada de micros”

El concejal de Unión por la Patria (UP) Raúl Recavarren visitó ayer la redacción de EL DIA y, además de advertir sobre la fuerte preocupación de la Ciudad por el cierre de comercios y pérdida del empleo, centró el foco en particular en las dificultades derivadas del crecimiento de Villa Elvira. Según planteó, la expansión de la localidad no estuvo acompañada por una planificación suficiente y hoy genera problemas de conectividad, transporte y acceso a servicios.

Recavarren cuestionó especialmente la reducción de frecuencias de colectivos y señaló que en horarios pico llegó a encontrar “40 personas en la parada del micro” en Villa Elvira. Afirmó que el nuevo pliego de transporte que prepara el Ejecutivo debería contemplar un refuerzo de frecuencias en esos horarios y una extensión de recorridos hacia sectores que experimentaron un fuerte crecimiento.

El edil también se refirió a la circulación vehicular y señaló que La Plata cuenta con más de 400.000 vehículos y 160.000 motos. En ese contexto, consideró necesario mejorar los accesos y descongestionar las principales avenidas, especialmente en la localidad de Villa Elvira, mediante alternativas de conectividad.

Otro de los proyectos que impulsa es la creación de un registro municipal de hogares monoparentales. La iniciativa contempla una credencial para familias en las que una sola persona está a cargo de hijos o familiares con discapacidad, con prioridad para acceder a guarderías, jardines municipales, colonias, programas sociales y de formación.

Finalmente, sobre el escenario electoral, el massista sostuvo que el objetivo debe ser “preservar la unidad” del peronismo. “Por ahora es muy difícil manifestarnos con la expresión de algún tipo de candidatura”, afirmó, y planteó que las diferencias internas “deberían resolverse mediante diálogo y acuerdos”.