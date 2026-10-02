Noviembre tendrá cinco días sin bancos: el Día del Bancario se une con los feriados por el Papa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció formalmente un nuevo feriado bancario a nivel nacional en el marco de la inminente visita del papa León XIV a la Argentina. La medida, fijada para el martes 10 de noviembre, generará una paralización de la atención presencial en las entidades financieras durante cinco días consecutivos en todo el país.

El freno de las actividades comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora el tradicional Día del Bancario. A esto se le suma el fin de semana habitual y el feriado nacional decretado por el Gobierno para el lunes 9 de noviembre a través del Decreto 1103/2026. Al agregarse el martes 10, los bancos atenderán al público por última vez el jueves 5 y retomarán sus operaciones recién el miércoles 11.

La decisión de la máxima entidad financiera fue oficializada a través de la comunicación A 8487. En el documento, que lleva las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y de Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera, se detalla textualmente que “esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone establecer como feriado bancario el 10/11/26 en todo el territorio de la República Argentina” con motivo de la llegada del Sumo Pontífice.

La agenda papal y el impacto en las provincias

El itinerario de León XIV en el país incluye una serie de actividades que motivaron asuetos adicionales según la jurisdicción. El lunes 9, el pontífice cumplirá compromisos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Claypole. El martes 10 se trasladará a Córdoba —razón por la cual ese día será feriado exclusivo tanto en tierras cordobesas como en CABA— y el miércoles 11 presidirá una misa en Luján.

Ante este último evento, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el mencionado decreto presidencial 1103/26 establecer “como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV”. Si bien a nivel nacional la actividad bancaria se retomará ese miércoles, aún no hay información oficial sobre cómo operarán las sucursales en el territorio bonaerense, aunque ya se especula con que no haya atención presencial en entidades como el Banco Provincia.

Planes de contingencia para los usuarios

Frente a la inusual seguidilla de jornadas sin atención presencial, las entidades bancarias diagraman un plan de contingencia destinado a reforzar la recarga de los cajeros automáticos para evitar el desabastecimiento de dinero físico.

Asimismo, los bancos recomiendan a sus clientes utilizar métodos alternativos para retirar efectivo, acudiendo a locales adheridos como supermercados y farmacias. A su vez, recuerdan que los canales digitales, como el homebanking y las diversas billeteras virtuales, continuarán funcionando con total normalidad para concretar pagos y transferencias a lo largo del fin de semana extralargo.