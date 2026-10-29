Noviembre tendrá un calendario excepcional para los usuarios de bancos. El Día del Bancario, que se conmemora el viernes 6, coincidirá con una serie de feriados vinculados con la visita del papa León XIV al país, lo que provocará varios días consecutivos sin atención presencial en las sucursales.

De acuerdo con el cronograma informado, las entidades financieras de todo el país no atenderán al público el viernes 6 de noviembre, por el Día del Bancario; el sábado 7 y el domingo 8, por el fin de semana; el lunes 9, por el feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, la atención presencial quedará interrumpida durante cinco días consecutivos en todo el país y se espera que se retome el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires el esquema tendrá una particularidad: ese día también fue declarado feriado provincial por la visita del pontífice, por lo que podría haber una jornada adicional sin actividad en las sucursales alcanzadas por la medida.

La diferencia entre las jurisdicciones es importante. Mientras que el feriado bancario del martes 10 rige en todo el territorio nacional por disposición del BCRA, el miércoles 11 corresponde al feriado bonaerense y no constituye, por sí mismo, un feriado bancario nacional adicional.

El viernes 6, por su parte, se celebra el Día del Trabajador Bancario, una fecha que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924. Como ocurre cada año, durante esa jornada no habrá atención habitual por ventanilla en las entidades financieras. Y recibirán bono de $ 2.275.519,25.

Qué operaciones se podrán realizar

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones mediante los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos de servicios, las consultas de saldos y movimientos y las operaciones a través de home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles.

También funcionarán los cajeros automáticos para extracciones y otras operaciones habilitadas, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito y las transacciones mediante billeteras virtuales.

No obstante, los trámites que requieran atención presencial deberán organizarse con anticipación. Por eso, quienes necesiten concurrir a una sucursal, realizar gestiones comerciales o resolver operaciones que no estén habilitadas por medios digitales deberán tener en cuenta el cronograma especial.

Una vez superada esta seguidilla de días sin atención, noviembre tendrá otro feriado bancario nacional el lunes 23, por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.