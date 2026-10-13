Nuevas críticas de Cavallo al modelo económico

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a cuestionar algunos puntos del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo al elogiar un informe que advierte sobre los costos del ajuste. En su blog personal, ponderó como “excelente” el análisis de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

El documento del Ieral plantea que el Gobierno puede corregir algunas de sus políticas sin abandonar el rumbo iniciado en diciembre de 2023. Uno de los principales cuestionamientos apunta al “sobreajuste”. Según Vasconcelos, la política monetaria restrictiva profundizó la caída del consumo y la inversión, especialmente en los sectores orientados al mercado interno.

Según el informe, la contracción del consumo equivalió al 1,6% del PBI y la de la inversión, al 2,5%. Vasconcelos diferenció entre dos etapas del ajuste: una centrada en el recorte del gasto público y otra caracterizada por el endurecimiento monetario. En esta segunda fase, advirtió, la inversión cayó a un ritmo cercano al 10% anual.

El análisis destacado por Cavallo señala que la minería y los hidrocarburos tienen condiciones más favorables que otros sectores para crecer porque dependen de la demanda internacional, pueden financiarse en dólares y acceden a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También el agro cuenta con ventajas como la reducción de retenciones y mayores facilidades para importar insumos y exportar.

En cambio, las empresas y pymes orientadas al mercado interno enfrentan problemas de competitividad y una prolongada restricción crediticia. En este punto, el documento de Vasconcelos alerta que las tasas elevadas y la morosidad encarecen los préstamos y dificultan la recuperación del consumo. Como alternativa, propone reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales para aliviar los costos y favorecer una baja del costo financiero.

El informe citado por Cavallo también cuestiona las proyecciones financieras oficiales. Considera ambiciosa la posibilidad de emitir hasta US$ 11.000 millones en bonos en dólares bajo legislación local durante 2027.

Además, estima las reservas netas del Banco Central en US$ 11.500 millones, frente a compromisos externos del sector público por US$ 24.900 millones, que llegarían a US$ 28.000 millones al sumar determinados vencimientos de Bopreales.

Esa diferencia podría condicionar al Gobierno para afrontar dificultades de refinanciación y responder ante eventuales turbulencias cambiarias. Además, el informe sostiene que la incertidumbre electoral podría trasladarse a los mercados si el Ejecutivo no despeja dudas sobre el financiamiento.

El documento elegido por Cavallo para cuestionar el rumbo económico del Gobierno subraya también la necesidad de recuperar las exportaciones a Brasil, en un contexto en el que la participación argentina en las importaciones de ese país cayó del 6,6% en 2017 al 4,6% en 2026.